Тернопільщина забезпечила до бюджету 70,5 млн грн акцизу
За січень–травень 2025 року платники Тернопільщини суттєво наростили сплату акцизного податку.
До державного бюджету з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло 70,5 млн грн, що майже удвічі більше від прогнозного показника (очікувалось 41,7 млн грн).
Основні джерела надходжень:
Крім того, від роздрібного продажу підакцизних товарів надійшло 50,1 млн грн, що також перевищило очікуваний показник (48,1 млн грн) на 2 млн гривень.
Із них:
З початку року надходження акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код бюджетної класифікації 14040100),склали 4,7 млн гривень.
Такі цифри – результат ефективного адміністрування, налагодженої співпраці з бізнесом і сумлінності платників. Акцизний податок – важливе джерело наповнення бюджету, особливо в умовах воєнного часу.
Дякуємо кожному, хто чесно платить податки – ви допомагаєте Україні!