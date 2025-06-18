Тернопільщина забезпечила до бюджету 70,5 млн грн акцизу

За січень–травень 2025 року платники Тернопільщини суттєво наростили сплату акцизного податку.

До державного бюджету з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло 70,5 млн грн, що майже удвічі більше від прогнозного показника (очікувалось 41,7 млн грн).

Основні джерела надходжень:

• тютюнові вироби – 46,9 млн грн (66,5%);

• пиво – 9,3 млн грн (13,2%);

• горілчана продукція – 8,3 млн грн (11,8%);

• спирт – 3,2 млн грн;

• виноробна продукція – 0,6 млн грн;

• переобладнання транспорту – 2,2 млн г ривень .

Крім того, від роздрібного продажу підакцизних товарів надійшло 50,1 млн грн, що також перевищило очікуваний показник (48,1 млн грн) на 2 млн гривень.

Із них:

• алкогольні напої – 34,8 млн грн (69,5%);

• пиво – 15,3 млн грн (30,5%).

З початку року надходження акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код бюджетної класифікації 14040100),склали 4,7 млн гривень.

Такі цифри – результат ефективного адміністрування, налагодженої співпраці з бізнесом і сумлінності платників. Акцизний податок – важливе джерело наповнення бюджету, особливо в умовах воєнного часу.

Дякуємо кожному, хто чесно платить податки – ви допомагаєте Україні!