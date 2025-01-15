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У Тернополі затверджено порядок безоплатного зубопротезування та дентальної імплантації для пільговиків

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15 січня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив порядок надання послуг безоплатного зубопротезування та дентальної імплантації для пільгових категорій громадян, зареєстрованих у Тернопільській міській територіальній громаді.

Послуги доступні для таких категорій мешканців:

  • Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
  • Ветерани праці, особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи похилого віку, особи з інвалідністю І та ІІ групи, репресовані та реабілітовані особи, ветерани ОУН-УПА.
  • Учасники Революції Гідності, добровольці АТО/ООС, члени сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Для оформлення безоплатного зубопротезування або дентальної імплантації необхідно:

  • Звернутися до комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка».
  • Надати документи, що підтверджують пільгову категорію:
    • Паспорт та довідку про реєстрацію.
    • Посвідчення пільговика.
    • Інші документи, що передбачені для конкретної категорії (довідки, посвідчення тощо).
  • Пройти огляд у лікаря-стоматолога, який визначить необхідний обсяг послуг.

Інформацію про повний перелік документів, черговість та порядок звернення можна отримати у реєстратурі «Тернопільської стоматологічної поліклініки» (вул. Романа Шухевича, 10, м. Тернопіль).

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