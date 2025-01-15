У Тернополі затверджено порядок безоплатного зубопротезування та дентальної імплантації для пільговиків
15 січня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив порядок надання послуг безоплатного зубопротезування та дентальної імплантації для пільгових категорій громадян, зареєстрованих у Тернопільській міській територіальній громаді.
Послуги доступні для таких категорій мешканців:
- Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
- Ветерани праці, особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи похилого віку, особи з інвалідністю І та ІІ групи, репресовані та реабілітовані особи, ветерани ОУН-УПА.
- Учасники Революції Гідності, добровольці АТО/ООС, члени сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.
Для оформлення безоплатного зубопротезування або дентальної імплантації необхідно:
- Звернутися до комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка».
- Надати документи, що підтверджують пільгову категорію:
- Паспорт та довідку про реєстрацію.
- Посвідчення пільговика.
- Інші документи, що передбачені для конкретної категорії (довідки, посвідчення тощо).
- Пройти огляд у лікаря-стоматолога, який визначить необхідний обсяг послуг.
Інформацію про повний перелік документів, черговість та порядок звернення можна отримати у реєстратурі «Тернопільської стоматологічної поліклініки» (вул. Романа Шухевича, 10, м. Тернопіль).