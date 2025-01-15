Військовослужбовцю Віталію Матичаку встановлять мемріальну дошку на фасаді Тернопільської школи №27

На честь військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Віталія Матичака на фасаді загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27, що розташована за адресою: бульв. Пантелеймона Куліша, 7, встановлять меморіальну дошку.

Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Встановлення меморіальної дошки стане символом вдячності та вічної пам’яті про захисника для майбутніх поколінь.

Довідка.

Матичак Віталій – 19-річний український військовик, солдат, служив у 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді Збройних Сил України, у саперному відділенні танкового батальйону.

Народився 9 жовтня 2003 року в Тернополі. Ще до повномасштабного вторгнення, 27 листопада 2021 року, розпочав службу у ЗСУ. Загинув 15 жовтня 2022 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.

Похований 19 жовтня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

14 листопада 2022 року рішенням сесії Тернопільської міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).