На Тернопільщині створено 46 експертних команд для оцінювання функціонування громадян

З 1 січня 2025 року на Тернопільщині, як і по всій Україні, розпочато реформу системи встановлення інвалідності. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) припинили свою діяльність, а їхні функції перейняли експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

В області створено 46 експертних команд у 12 лікарнях, до складу яких увійшли 168 фахівців. Варто зазначити, що лікарі, які обіймали керівні посади в МСЕК, не можуть працювати в новостворених експертних комісіях.

Для проходження оцінювання громадянам необхідно звернутися до свого лікуючого лікаря, який сформує електронне направлення до експертної команди. Оцінювання може проводитися очно, дистанційно, заочно або за місцем перебування пацієнта — залежно від його стану.

Рішення експертних команд замінюють довідки МСЕК і містять не лише статус інвалідності, а й рекомендації та призначення, необхідні для соціальної, освітньої та економічної інтеграції особи.

Детальнішу інформацію про роботу експертних команд та порядок звернення можна отримати на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.