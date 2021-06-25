У Тернополі завершились контрдиверсійні навчання
У Тернополі завершились контрдиверсійні навчання, які організувала Служба безпеки України. Про це розповів речник СБУ в області Петро Королюк.
Нагадаємо, вони тривали 2 дні. За словами Петра Королюка, до навчань залучили поліцейських, рятувальників, нацгвардійців, військових та представників місцевої влади. Вони відпрацьовували, як виявляти та знешкоджувати диверсантів.
УСБУ в Тернопільській області
УСБУ в Тернопільській області
Навчання відбувались на кількох локаціях Тернополя та його околицях.