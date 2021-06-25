У центрі Тернополя невідомі познущались з дерев

У центрі Тернополя – черговий акт вандалізму.

На вулиці Чорновола вночі намагалися зламати червонолисті клени. Про це повідомляє “Тернопіль житлово-комунальний”.

Як розповів начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради Олег Соколовський, зловмисник намагався зламати три дерева, але одне з них постраждало найбільше.

“Втілити свій жорстокий задум йому не вдалося, ймовірно, перешкодили нічні перехожі. На щастя, дерева цілі, хоч і пошкоджені. Комунальники здійснили необхідні заходи для збереження дерева, що постраждало найбільше”, – зауважив він.

Нагадаємо, червонолисті клени були висаджені на вулиці Чорновола у попередні роки після проведення реконструкції цієї ділянки. Саме цей вид дерев був вибраний не випадково, адже корінь червонолистих кленів не має здатності до розгалуження, відтак не пошкоджуватиме дорожнє покриття та фасади будинки.

За словами Олега Соколовського, вулиця Чорновола – це червона туристична лінія, яка розроблена ландшафтними архітекторами та дизайнерами і є єдиною в Україні.

– Саме тут клени показують напрямок руху у найкращі місця відпочинку Тернополя, – зазначає начальник управління ЖКГ. – Дуже шкода, що хтось намагався порушити її цілісність, намагаючись знищити насадження. Закликаємо тернополян не ігнорувати такі вчинки та не боятися зупинити зловмисників, які нищать дерева. У випадках, коли ви стаєте свідками схожих проявів хуліганства, обов’язково викликайте патруль поліції, а також повідомляйте в управління або на гарячу лінію міської ради.