Кременець має стати міні-Буковелем!

В Кременецькому краєзнавчому музеї «Радіо Свобода» знімає фільм «Санний спорт на Кременеччині».

Сьогодні Кременецький краєзнавчий музей допомагає знімальній групі «Радіо Свобода» відзняти фільм про санний спорт на Кременеччині.

В кабінеті директора музею Андрія Левчука зібрались ветерани спорту та автор серії книг про спорт на Кременеччині Левандовський Юрій Євгенович, Копачук Віктор Володимирович, Малопінський Сергій Вікторович та Галевич Василь Сергійович. Під час інтерв’ю були озвучені спогади про великі спортивні здобутки кременчан, про проблемну ситуацію в українському спорті, про прикрі речі, які сьогодні відбуваються в санному спорті.

Була озвучені думки розвитку активного відпочинку та туризму Кременечини. За думки присутніх Кременець може стати своєрідним міні-Буковелем, для цього обов’язково потрібне бажання владних структур.