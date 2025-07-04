На Тернопільщині водій загинув, з’їхавши в став

Трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася в ніч на 4 липня у селі Іква Кременецького району. Близько опівночі на лінію 102 надійшов тривожний дзвінок — жінка повідомила, що її чоловік, керуючи автомобілем, злетів з дороги в озеро.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. У ході перевірки правоохоронці встановили: 49-річний житель Кременця, керуючи автомобілем Opel Astra, не впорався з керуванням, з’їхав із дороги, перекинувся та опинився у ставі «Королівський».

На жаль, врятувати водія не вдалося. Працівники ДСНС витягнули транспортний засіб із води, проте чоловік уже був без ознак життя.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.