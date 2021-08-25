У Тернополі здають в оренду площадку площею 1 086 м² за 2 687 грн. на місяць

9 вересня 2021 року відбудеться повторний аукціон (із зниженням стартової орендної плати на 50 відсотків) з оренди частини площадки з асфальтним покриттям, що знаходиться на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області та знаходяться за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Текстильна 30 А.

Стартова ціна оренди об’єкту складає 2 687 грн на місяць, а термін оренди – 5 років.

Загальна площа – 1 086 м².

Технічний стан об’єкту – задовільний.

Тернопіль займає 5-е місце в рейтингу економічної конкурентоспроможності серед міст України за результатами досліджень в 2020-му році.

Актив розташований в промисловому районі міста, тому може стати надійним фундаментом для створення і розвитку власного бізнесу завдяки вигідній ціні, комфортним умовам, а також можливості використання активу за будь-яким цільовим призначенням.