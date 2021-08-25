У Зарваниці власноруч виготовляли вервиці, що «єднають»

Вже майже рік вірні Української греко-католицької церкви в Україні та цілому світі об’єднуються в одну велику спільноту, щоб разом молитися вервицю. Одночасно в рамках молитовної ініціативи «Вервиця єднає» сестрами-монахинями різних згромаджень розпочато виготовлення вервиць з бурштину, започаткувавши таким чином нову благодійну акцію, – повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

Саме така акція відбулася 18 серпня у Марійському духовному центрі «Зарваниця». Цікавий і пізнавальний майстер-клас з виготовлення вервиць з натурального каменю для членів священичих родин, працівників Марійського духовного центру та студентів ТВДС імені патріарха Йосифа Сліпого провела п. Ірина Вериш з м. Києва, яка з самого початку бере участь в цій добрій справі. Наставниця ознайомила з процесом плетіння, розповіла та наочно продемонструвала всі особливості створення цього молитовного знаряддя. В результаті трьохгодинного навчання учасники власноруч виготовили 10 унікальних вервиць з блакитної яшми, які кожен охочий зможе придбати в крамниці Марійського духовного центру.

Ця благодійна акція має на меті не лише створити і розповсюдити знаряддя для молитви, навколо якого єднатиметься уся наша церква. Частина коштів, виручених від продажу цих вервиць, йтиме на розвиток соціальних ініціатив УГКЦ.