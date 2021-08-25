По дорозі у Тернопіль зникла 16-річна Алінка Кухарська

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують Кухарську Аліну Андріївну, 2005 року народження, жительку села Вертелка Тернопільського району.

Дівчина 24 серпня поїхала в Тернопіль та не повернулася, на зв’язок з рідними не виходить.

Була одягнена в білу сорочку сірі джинси та білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваної, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 067-351-38-37, або на лінію 102.