14:30 | 25.08.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

По дорозі у Тернопіль зникла 16-річна Алінка Кухарська

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Працівники Тернопільського районного управління поліції  розшукують  Кухарську Аліну Андріївну,  2005  року народження, жительку села Вертелка Тернопільського району.

Дівчина 24 серпня поїхала в Тернопіль та не повернулася, на зв’язок з рідними не виходить.

Була одягнена в білу сорочку сірі джинси та білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваної, телефонуйте у Тернополі  (0352) 27-11-70, 067-351-38-37, або на лінію 102.

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