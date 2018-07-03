У Тернополі здають в оренду приміщення площею 168 кв. м

Тернопільське РВ здає в оренду приміщення у Тернополі

РВ ФДМУ по Тернопільській області пропонує в оренду:

– приміщення 168,8 кв. м та частки площ спільного користування – 54,7 кв. м на 3-му поверсі лабораторного корпусу (вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль) пропонуються в оренду для розміщення Тернопільської філії суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з медичної практики;

– частина приміщення ремонтно-механічної майстерні 50,0 кв. м та 32,8 кв. м (вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль) пропонується в оренду для розміщення цеху з обробки металевих виробів та складування матеріалів.

Останній день прийому заяв – 13 липня 2018 року.

Телефон для довідок (0352) 52 36 38.

Детальніша інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 52 від 27 червня 2018 року.