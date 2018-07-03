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Тернополянин Андрій Антонюк отримав золоту медаль чемпіонату України та сертифікат на квартиру

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Золоту нагороду виборов відомий тернопільський борець, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Антонюк на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед дорослих спортсменів. Такі змагання проходили у Черкасах. Відтак, виступаючи у ваговій категорії 80 кг, Андрій – вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та обласної школи вищої спортивної майстерності – став чемпіоном України. Тренери спортсмена – заслужений тренер України Андрій Телебан та майстер спорту міжнародного класу Віталій Ліщинський.

Варто зазначити, що перемога Андрія Антонюка на чемпіонаті України дала спортсменові можливість взяти участь у чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який наприкінці жовтня цього року відбудеться в Будапешті.

Додамо також, що напередодні Дня Конституції міський голова Тернополя Сергій Надал вручив Андрію Антонюку – чемпіону світу серед військових, бронзовому призеру чемпіонату Європи серед молоді, а також чемпіону Паралімпійських ігор у Пхьончхані в Південній Кореї, володарю золотої медалі у біатлоні Тарасу Радь сертифікати на однокімнатні квартири.

«Вважаю це дуже важливим кроком не тільки у підтримці цих двох провідних спортсменів та мотивації для інших «спортовців», але і промоцією міста та нашого краю загалом, адже це говорить про наші спільні перспективи і розвиток», – сказав, коментуючи цю таку особливу подію, начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадмінстрації Віктор Мацикур.

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