Гаряче тернополянам буде лише до 10 липня?

КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” інформує Споживачів про те, що пропорційно до рівня оплати заборгованості в червні місяці за спожиті послуги, підприємство має можливість подавати гарячу воду до 10 липня, отримавши на це відповідну номінацію на природний газ від НАК “Нафтогаз України”.

Однак заборгованість залишається на рівні 43,8 млн. грн. Якщо ситуація з оплатою спожитих послуг не зміниться, то існує загроза припинення постачання гарячої води Споживачам після 10 липня.