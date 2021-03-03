У Тернополі землю вартістю близько 40 млн. грн. безкоштовно вивели по схемі приватній будівельній компанії

Був комунальний майданчик для соляно-піщаної суміші – стала приватна забудова на 1,65 га. Про це йдеться в заяві Сила Людей Тернополя. У Тернополі колишню землю КП «Міська шляхо-епксплуатаційна дільниця» (МШЕД) площею понад 15 000 м.кв. ринковою вартістю близько 40 мільйонів гривень безкоштовно вивели по схемі приватній будівельній компанії.

21 квітня 2016 р. – половину земельної ділянки колишнього комунального підприємства «Міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (МШЕД) площею 1,3705 га рішенням міськради №7/7/84 надається в оренду комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» з цільовим призначенням «влаштування і обслуговування площадки з виготовлення та зберігання сольно піщаної суміші з правом передачі її в суборенду».

16 грудня 2016 р. – ця ж ділянка з цільовим призначенням «зберігання сольно піщаної суміші» рішенням Виконавчого комітету №1080 передається в суборенду від КП «Тернопільелектротранс» до ТОВ «Меркурійбуд».

23 травня 2018 р. – управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради для ТОВ «Меркурійбуд» видаються містобудівні умови та обмеження для «Будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою вул.Тролейбусна, 7а».

8 серпня 2018 р. – Тернопільська міська рада за зверненням КП «Тернопільелектротранс» змінює цільове призначення земельної ділянки площею 1,3705 га зі «зберігання сольно піщаної суміші» на «будівництво групи багатоповерхових житлових будинків з вбудовано – прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами».

22 лютого 2019 р. – Тернопільська міська рада додатково надає для ТОВ «Меркурійбуд» 0,2806 га на укладення земельного сервітуту «для влаштування благоустрою прибудинкової території за адресою вул.Тролейбусна, 7а»

29 січня 2021 р. – Тернопільська міська рада дає дозвіл дочірньому підприємству «Сервіс-ТЕТ» КП «Тернопільелектротранс» на списання споруди бази (асфальтове покриття) – склад солі і піску.

Загальна площа земельної ділянки, яка фактично безкоштовно перейшла приватному забудівнику становить 1,65 га.

На відкритому аукціоні така комерційно приваблива ділянка могла б бути продана за реальною ринковою ціною близько 1,5 млн. дол.

Коли влада вкотре говоритиме, що у неї не вистачає коштів на реалізацію важливих речей в галузі освіти, медицини, соціального забезпечення, житлово-комунального господарства, – варто нагадувати їй у тому числі й ці ганебні рішення.