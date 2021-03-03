Відомий нейрохірург Генрі Марш прочитав лекцію для студентів у Тернополі

Відомий нейрохірург Генрі Марш прочитав онлайн-лекцію для студентів ТНМУ

Його книги дуже відверті і чесні, наповнені історіями з власної практики. Він часто розмірковує про роботу лікарів та проблеми, з якими вони зустрічаються у своїй професійній діяльності. Його лекцій з нетерпінням очікують студенти медичних вишів. І все це про засновника та старшого нейрохірурга Міжнародного центру нейрохірургії, члена Лондонського Королівського коледжу нейрохірургів та Асоціації нейрохірургів Великобританії, професора Генрі Марша.

Саме він 1 березня 2021 року прочитав онлайн-лекцію «Про смерть та згасання», трансляцію якої було здійснено на офіційному Yotube-каналі Тернопільського національного медичного університету. Зазначимо, що Генрі Марш вдруге ділиться своїм досвідом зі студентами ТНМУ. Вперше в нашому університеті він прочитав лекцію 21 вересня 2016 року на тему «Які якості формують доброго лікаря». Тоді він приїхав на запрошення студентського активу Тернопільського медуніверситету. Під час онлайн-зв’язку Генрі Марш зазначив, що дуже добре пам’ятає попередню зустріч і з приємністю згадує той день.

Цього разу Генрі Марш максимально доступно для студентів усіх курсів розповів про різні погляди на смерть з боку релігії та своєї практики, поділився зі студентами своїм досвідом у спілкуванні з паліативними хворими. Також наголосив на значенні толерантності у медичній практиці. Він детально пояснив, чому люди бояться смерті, як говорити про смерть з пацієнтами, як повідомити пацієнта про виявлений смертельний діагноз. Така відверта розмова є дуже важливою, оскільки кожен лікар стикається з цим упродовж своєї професійної діяльності.

Наприкінці свого виступу нейрохірург відповів на запитання, які студенти написали в чаті Yotube-каналу ТНМУ.

Організаторами онлайн-зустрічі стала команда Студентського влогу ТНМУ «Outlook», зокрема Юлія Бандрівська, Іван Луцик, Андрій Чайка, Марта Струк, Марія Маринюк, Денис Коростіль, Марія Семерез.

«Лекція була справді цікавою та важливою, як я вважаю, для кожного слухача. Адже наш захід був присвячений особливій темі для людства та медицини – смерті. Кожна людина рано чи пізно стикається з цим явищем, особливо медики. Сподіваюся, що наша розмова буде корисною у майбутньому лікарям, медсестрам, нинішнім студентам у допомозі пацієнтам.

Висловлюю подяку лектору – Генрі Маршу, а також адміністрації нашого університету за підтримку, команді «Outlook TNMU», Андрію Мизаку і усім, хто допоміг нам у організації цього заходу», – зазначив Іван Луцик.

Реєстраційну форму, яка була заздалегідь опублікована на офіційних сторінках ТНМУ і студентського влогу у соцмережах, заповнило 408 осіб. Лекцію в прямому ефірі переглядали 300 осіб, на даний момент відеозапис лекції на Youtube подивилося 2305 осіб.

Студентський актив ТНМУ отримав на свою адресу багато вдячних слів від студентів з інших міст, які мали змогу почерпнути особистий і професійний досвід Генрі Марша. Подібні онлайн-лекції з відомими лікарями плануються проводити на постійній основі.

Наприкінці лекції ректор ТНМУ, професор Михайло Корда запросив Генрі Марша відвідати наш університет знову і за сприятливих умов вживу поспілкуватися зі студентами. Переглянути відеозапис лекції можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=STXT3Hf4Dx4… Марта Струк, Тетяна Бенедюк. Світлини прессекретаря ТНМУ Яніни Чайківської.