У Тернополі жінка вдруге попалася за кермом у стані наркотичного сп’яніння
Учора ввечері на вулиці За Рудкою патрульні зупинили автомобіль Lincoln через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 42-річною водійкою інспектори помітили у неї ознаки наркотичного сп’яніння.
Жінка погодилася пройти медичний огляд, який підтвердив факт вживання наркотичних речовин. Як з’ясувалося, раніше її вже притягували до відповідальності за керування у стані сп’яніння, проте належних висновків вона не зробила.
🔹 Результат:
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Порушницю відсторонили від керування транспортним засобом.
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Поліцейські склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).
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Передбачене покарання – штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік.
⚠️ Пам’ятайте: керування у стані сп’яніння створює загрозу для вас та оточуючих. Будьте відповідальними на дорозі! 🚘