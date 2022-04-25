У Тернополі змінили графік подачі гарячої води

Після завершення опалювального періоду 2021-2022р. постачання гарячої води мешканцям м. Тернополя буде здійснюватися згідно графіка, затвердженого виконавчим комітетом міської ради від 10 червня 2010 року:

Понеділок 17:00 – 23:00 год.;

Вівторок 06:00 – 10.00, 16:00 – 23:00 год.;

Середа – 16:00 – 23:00 год.;

Четвер 06:00 – 10:00, 16:00 – 23:00 год.;

П’ятниця 16:00 – 23:00 год.;

Субота 07:00 – 23:00 год.;

Неділя 07:00 – 12:00, 16.00 – 23:00 год.

Для мешканців за адресами вул.15 Квітня, 2, 4, 6, 8, 10, вул. Корольова, 2, 4, 6, 8, 10, вул. Р.Купчинського, 1, 7, 9, вул. С.Петлюри,1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, вул. Стуса, 2, 4, 8, 10, постачання гарячої води буде здійснюватися цілодобово завдяки тому, що котельня за адресою вул. Р.Купчинського, 14 працює на альтернативному виді палива.

Для виконання робіт з підготовки теплового господарства до опалювального періоду 2022-2023рр. котельні будуть зупинені на плановий ремонт згідно затвердженого графіку.