Святиня, що вистояла століття: у Нараєві відбулася особлива поді

У селі Нараїв на Бережанщині відбулася знакова духовна подія – в урочищі «Лани» освятили хрест, встановлений ще у 1925 році.

Особливого символізму події додала дата її проведення – День святих верховних апостолів Петра і Павла. На спільну молитву зібралися мешканці громади, парафіяни храму Воздвиження Чесного Хреста та гості села.

Як повідомив Віктор Свищо, хрест понад століття був свідком непростих сторінок української історії. Він пережив війни, зміну влади та часи переслідування віри, залишаючись духовним символом для місцевих жителів.

Чин освячення очолив отець Василь. Під час молитви присутні просили Божого благословення для України, українських захисників, миру та добробуту громади.

Відновлення та освячення святині стало виявом шани до поколінь предків, які встановили цей хрест як духовний оберіг. За словами учасників заходу, він і надалі буде символом віри, єдності та надії для мешканців Нараєва.