Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіків, які шантажували жінку і вимагали у неї гроші за своє мовчання

Вимагання за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану інкримінують працівники поліції двом жителям Заліщицької територіальної громади. Гроші чоловіки вимагали у місцевої жительки.



У ході слідства стало відомо, що один із вимагачів був знайомий із жертвою вже давно. У нього свого часу опинилася інформація інтимного характеру, яка стосувалася потерпілої. Аби вона не “вилізла” на загал, чоловік ще з жовтя 2021 року почав шантажувати жінку та вимагати гроші.

Про легкий метод заробітку дізнався й раніше судимий товариш вимагача і вирішив приєднатися до справи.

За мовчання мешканка Чортківського району встигла перерахувати їм 14 000 гривень.

Оскільки вимагачі не зупинялися, потерпіла звернулася за допомогою до поліції. Саме в момент передачі чергової суми, правопорушників затримали працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини спільно із поліцейськими Чортківського відділу поліції під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури.

Слідчі їм уже оголосили підозру згідно із ч.4 статті 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суд обом обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.