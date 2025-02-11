У Тернополі зникла матір трьох дітей

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування місцевої мешканки Балагуди Тетяни Андріївни 1989 року народження. Жінка 7 лютого вийшла з дому і назад не повернулася.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, довге чорне волосся, сірі очі. Має проблеми зі здоров’ям. Була одягнена в чорну куртку та зелені штани.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану або маєте інформацію про її місцеперебування, телефонуйте за номером (0352)-27-11-70 або на спецлінію 102