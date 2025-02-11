14:01 | 11.02.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі зникла матір трьох дітей

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Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування місцевої мешканки Балагуди Тетяни Андріївни 1989 року народження. Жінка 7 лютого вийшла з дому і назад не повернулася.

🔴Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, довге чорне волосся, сірі очі. Має проблеми зі здоров’ям. Була одягнена в чорну куртку та зелені штани.

‼️Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану або маєте інформацію про її місцеперебування, телефонуйте за номером (0352)-27-11-70 або на спецлінію 102‼️

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