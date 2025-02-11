Затримали п’яного молодика, який кермував під час комендантської години

За 10 000 гривень п’яний водій намагався уникнути покарання за керування автомобілем у нетверезому стані. Тепер порушнику, окрім штрафу, загрожує до 4 років позбавлення волі.

Під час патрулювання інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили транспортний засіб, водій якого порушував комендантську годину. У ході спілкування з 26-річним жителем Тернопільського району правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, що і підтвердив прилад Drager – 0,78 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів порушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду, поклавши в передню дверку службового автомобіля 10 000 гривень. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м. Збараж).

Слідчі поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Крім того, поліцейські склали протокол на водія згідно з ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За рішенням суду чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та його можуть позбавити права керування транспортними засобами.