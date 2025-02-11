Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, Цього тижня у лікарнях Тернополя та області зафіксували дефіцит донорської крові таких груп і резусів: 1+/-, 2+/-, 3+, 4-. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Донорство крові — це питання, яке стосується кожного з нас. На жаль, багато людей вважають, що здавати кров потрібно лише тоді, коли хтось із близьких потребує термінового переливання, або ж коли трапляються надзвичайні ситуації. Насправді, пошук донорів крові у критичних ситуаціях — це крайні міри. Час на пошуки є лише тоді, коли людина готується до планової операції. В інших випадках, зволікання може коштувати життя. Саме тому, надзвичайно важливо, щоб запаси крові були постійними», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Київщина: 1-, 2+, 3+/-, 4+/-

Вінниця: 1-, 2+/-, 3+, 4+

Луцьк: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Дніпро: 1+, 3+, 4+

Запоріжжя: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Івано-Франківськ: 3+

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: 1+/-, 2+, 3-, 4+

Львів: 2+/-, 4+

Миколаїв: всі групи крові

Одеса: всі групи крові

Рівне: 1-, 2+, 3-, 4+/-

Тернопіль: 1+/-, 2+/-, 3+, 4-

Ужгород: всі групи крові

Харків: 1+/-, 2+/-, 3+/-, 4-

Херсон: 1+, 2-, 3-, 4-

Хмельницький: 1+/-, 2+/-, 3+/-, 4-

Чернівці: 1+

Чернігів: 1+/-, 2+, 3-, 4-

Черкаси: 1-, 3+, 4+

Житомир: 1-, 2+/-, 3-, 4-

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!