У Тернополі звільнили від плати за оренду місцеві лікарні

Відповідне рішення прийнляи сьогодні, 10 серпня, під час засідання виконавчого комітету ТМР.

Розглянувши звернення орендарів майна комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади, які у період запровадження воєнного стану в Україні здійснюють господарську діяльність з використанням орендованого комунального майна та подали відповідні підтверджуючі документи щодо здійснення діяльності у вказаний період, виконком вирішив звільнити від сплати орендної плати за оренду комунального майна Тернопільської міської територіальної громади орендарів, які звернулися до орендодавця із відповідною письмовою заявою, подали підтверджуючі документи щодо здійснення діяльності у вказаний період та на певний термін.

Відтак, вирішили – комунальному некомерційному підприємству «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради, Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», Комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально діагностичний центр» Тернопільської міської ради призупинити нарахування орендної плати, штрафних санкцій та здійснити перерахунок орендної плати за користування майном комунальної власності орендарям.

Тернополяни