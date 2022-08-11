На Тернопільщині є вакансії на некваліфіковану роботу

Упродовж січня-липня 2022 року 16,5% вакансій (1246), які подали роботодавці у Тернопільську обласну службу зайнятості, – пропозиції роботи без кваліфікації (для підсобників, прибиральників, вантажників, укладальників-пакувальників, робітників з благоустрою, сторожів, робітників з обслуговування будинків та прибудинкових територій, кухонних робітників, двірників, комірників, вагарів, опалювачів, чергових по гуртожитку та ін). Вони були затребувані й до війни, активно їх шукають і зараз. Такі вакансії мають попит серед безробітних, відтак досить швидко укомплектовуються.

Пропонована зарплата – від мінімальної до 15 тис. грн.

Найбільше потрібні підсобні робітники, для них було 770 вільних робочих місць. 141 вакансія – для прибиральників службових та виробничих приміщень, територій, 49 – вантажників, 46 – укладальників-пакувальників, 42 – робітників з благоустрою, 39 – сторожів та ін.

Найбільшу зарплату пропонували жилувальникам м’яса та субпродуктів -15 тис. грн, комірникам і заготівникам (лісозаготівельні роботи) – 12 тис. грн, монтажникам – 10,2 тис. грн та мийникам-прибиральникам рухомого складу – 9,3 тис. грн.

Фахівці служби зайнятості, все ж таки, радять розвивати професійні навички, до яких є здібності. Курси та стажування, у тому числі за спрямуванням служби зайнятості, підвищать шанси отримати бажану роботу.