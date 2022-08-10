04:12 | 11.08.2022
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Друга операція з трансплантації відбулася у тернопільській лікарні. Тепер здійснили пересадку нирки

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Друга операція з трансплантації відбулася у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Тепер пацієнтці ЗДІЙСНИЛИ ПЕРЕСАДКУ НИРКИ!

☝️ У відділенні кардіохірургії та трансплантології це друга операція із трансплантації, але перша нирки. Її провели 58-річній жінці із Тернопільського району.
🧑‍⚕️ “Пацієнтка, яка в нас прооперована, на листку очікування знаходиться з травня цього року. Хворіє з 2016-го, коли перенесла хронічний гломерулогефрит. Донором був чоловік, у якого стався інсульт”, – розповідає лікар-хірург-трансплантолог, завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз.
За його словами, операція пройшла без ускладнення.
🧑‍⚕️ “Стан пацієнтки після операції задовільний. Вона зараз готується до виписки. І, власне, це тільки початок. Ми стартували з трансплантпрограмою”, – зауважує Володимир Мороз.

❗На тому, що дане відділення створювали для ефективної і плідної роботи, наголошує генеральний директор КНП “Тернопільська обласна клінічна лікарня” Василь Бліхар. І додає: “На превеликий жаль, список реципієнтів з хворобою нирок величезний. В Тернопільській області на хронічному гемодіалізі знаходиться більше двохсот пацієнтів, а людей, які в додіалізному періоді і потребують трансплантації нирки, в рази більше”.

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