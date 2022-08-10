Друга операція з трансплантації відбулася у тернопільській лікарні. Тепер здійснили пересадку нирки

Друга операція з трансплантації відбулася у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Тепер пацієнтці ЗДІЙСНИЛИ ПЕРЕСАДКУ НИРКИ!

У відділенні кардіохірургії та трансплантології це друга операція із трансплантації, але перша нирки. Її провели 58-річній жінці із Тернопільського району.

“Пацієнтка, яка в нас прооперована, на листку очікування знаходиться з травня цього року. Хворіє з 2016-го, коли перенесла хронічний гломерулогефрит. Донором був чоловік, у якого стався інсульт”, – розповідає лікар-хірург-трансплантолог, завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз.

За його словами, операція пройшла без ускладнення.

“Стан пацієнтки після операції задовільний. Вона зараз готується до виписки. І, власне, це тільки початок. Ми стартували з трансплантпрограмою”, – зауважує Володимир Мороз.

На тому, що дане відділення створювали для ефективної і плідної роботи, наголошує генеральний директор КНП “Тернопільська обласна клінічна лікарня” Василь Бліхар. І додає: “На превеликий жаль, список реципієнтів з хворобою нирок величезний. В Тернопільській області на хронічному гемодіалізі знаходиться більше двохсот пацієнтів, а людей, які в додіалізному періоді і потребують трансплантації нирки, в рази більше”.