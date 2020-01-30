У тернополянки з авто вкрали мобільний

На щастя, поліцейським вдалося розшукати крадія і вилучити у нього поцуплений мобільний, вартість якого потерпіла оцінила у вісім тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька обласного центру. Зі слів жінки, вона на декілька хвилин вийшла з автівки і не замкнула дверцят, коди ж повернулася – з салону зник дорогий смартфон.

Оперативники встановили, до крадіжки причетний 47-річний тернополянин. Зловмисник уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Свою провину у вчиненому визнав. Речовий доказ у нього вилучено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області

© Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/ne-zamknula-dverczyat-avtivki-vtratila-mobilnij/