16:32 | 30.01.2020
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Новини Тернополя 

У тернополянки з авто вкрали мобільний

Irena 3 Views Прокоментуй!
На щастя, поліцейським вдалося розшукати крадія і вилучити у нього поцуплений мобільний, вартість якого потерпіла оцінила у вісім тисяч гривень.
 
До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька обласного центру. Зі слів жінки, вона на декілька хвилин вийшла з автівки і не замкнула дверцят, коди ж повернулася – з салону зник дорогий смартфон.
 
Оперативники встановили, до крадіжки причетний 47-річний тернополянин. Зловмисник уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Свою провину у вчиненому визнав. Речовий доказ у нього вилучено.
 
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.
 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області  

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/ne-zamknula-dverczyat-avtivki-vtratila-mobilnij/

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