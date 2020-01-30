Релігієзнавець з Хоросткова став заступником голови Тернопільської ОДА

Хоростківчанина Арсена Марчищака призначено на посаду заступника голови ОДА з гуманітарних питань. Розпорядження про це підписав голова облдержадміністрації Ігор Сопель.

Релігієзнавець став державним чиновником

41-річний Арсен Марчишак народився у селі Зубрець Бучацького району. Школу закінчив у Хоросткові. Навчався у Чернівецькому державному університеті на філософсько-теологічному факультеті, де здобув спеціальність «релігієзнавство». З листопада 2001-го по 2004 роки – аспірант відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. У червні 2007 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансформація православ’я в глобалізованому світі: пострадянський контекст». З листопада 2010 року по теперішній час – доцент кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ. Арсен Марчишак – діючий депутат Хоростківської міської ради, куди потрапив за списком «Громадянської позиції». У 2014-му та 2015 роках робив безуспішні спроби потрапити до Верховної та Тернопільської обласної ради.

Новопризначений заступник тернопільського губернатора – син покійного православного священника отця Романа та рідний брат православного отця Володимира, який має парафію в Хоросткові та в селі Хлопівка Гусятинського району. Зважаючи на те, що Арсен Романович – виходець із родини священнослужителів, не дивно, що обрав собі фах релігієзнавця, однак вчителем у духовній семінарії так і не став. Свого часу Арсен Марчишак їздив на заробітки до США, однак надовго там не затримався.

Високопосадовець одружений, виховує трьох синів. Відомо, що дружина займається підприємницькою діяльністю, є власницею перукарського салону в Хоросткові.

Чим багате подружжя Марчишаків?

Наші журналісти проаналізували декларацію новообраного заступника. Арсен Романович ділить з матір’ю будинок площею 280,9 кв. м у Хоросткові. У праві користування подружжя Марчишаків перебувають земельні ділянки у Хоросткові площею 64,2 та 600 кв. м. А у власності – земельні ділянки в селі Малі Бірки Гусятинського району площею 1767 та 5610 кв. м. Дружина Арсена Марчишака має у власності приміщення кондитерського цеху (39,4 кв. м).

Також новообраний заступник має у власності три автівки, щоправда, одна з них на 25% належить його матері. Це «Шевролет AVEOS F69Y» 2005 року випуску (його вартість на автосайтах коливається від 3-х до 8 тисяч доларів), «Шевролет EPICA» 2008 року випуску (вартість такої автівки – від 4,6-9 тис. дол.) та «Ніссан ROGUE S» 2015 року випуску (ціна такого «залізного коника» – від 10-ти до 29 тисяч доларів)

У 2019 році дружина Арсена Марчишака отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у сумі 327 935 грн. та 19 656 грн. соціальної допомоги. Арсен Романович задекларував щомісячну одноразову грошову допомогу при народженні дитини у сумі 4 455 грн. та 5 378 грн. допомоги по безробіттю. Під «матрацом» дружина посадовця тримає 200 000 грн., а її чоловік – 40 000 грн.

Очевидним є те, що врешті-решт губернатор оточує себе земляками, адже два його заступники теж із Хоросткова.

З особистих джерел нашим кореспондентам стало відомо, що в скорому часі планується збільшення хоростківського легіону в стінах тернопільської адміністрації.

Іванка Біла