У Тернополі оголошено конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для яких надається фінансова підтримка

Управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

1. Формування громадянської позиції.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення підтримки ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, залучення молоді до суспільно значущої діяльності, виховання у молоді почуття особистої гідності, формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища.

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Види діяльності:

проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, забезпечення репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

3. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, конференцій, форумів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою формування усвідомлених мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення її матеріальних і духовних потреб, сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі, залучення молоді до волонтерської діяльності, формування та реалізації механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості.

4. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

5. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

Види діяльності:

військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на допризовну підготовку молоді, підвищення престижу військової служби, підвищення готовності молоді до територіальної оборони, удосконалення системи військово-патріотичного виховання.

формування ціннісних орієнтирів молоді. Духовно-моральне виховання – здійснення заходів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів молоді, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, формування патріотичної свідомості молоді, популяризації української культури, мови і народних традицій

формування громадянської свідомості молоді – проведення заходів неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, чесного, порядного, національно орієнтованого громадянина-патріота України

збереження історичної пам’яті – проведення заходів спрямованих на відновлення й відкриття закритих сторінок історії України та видатних особистостей українського державотворення, відновлення та виховання історичної пам’яті; популяризацію, привернення уваги, відзначенню видатних державних дат, подій пов’язаних зі становленням української державності та виборюванням незалежності

Конкурсні пропозиції можуть подаватися молодіжними та дитячими громадськими організаціями, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу, та які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Конкурсна пропозиція має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 39 „Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка“, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30 січня 2014 року за № 187/24964, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності) (оригінал і 1 копія);

2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 39 „Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка“, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30 січня 2014 року за № 187/24964 (оригінал і 1 копія);

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність громадської організації (згідно форми управління сім’ї та молоді обласної державної адміністрації).

Всі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 „Про ефективне використання державних коштів“ та Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не перевищує 15 тис. грн.

Конкурсна документація, надана до управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 2 березня 2019 р. щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю – до 16:00) за адресою: м.Тернопіль, вул. Грушевського, 8, к. 554.

Контактна особа для отримання консультацій: Ляхоцький Арсен Іванович – начальник відділу організації оздоровлення та відпочинку дітей, реалізації молодіжної політики, національно-патріотичного виховання молоді, роботи зі зверненнями управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації, тел.: (0352) 52 31 84, (097) 611 59 88.