Тернопільська спортсменка Олена Білосюк пронесла прапор України на закритті Олімпіади у Пекіні

Біатлоністка з Тернополі Олена Білосюк (Підгрушна) пронесла синьо-жовтий прапор України на урочистій церемонії закриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Білосюк зазначила, що вона дуже пишається тим, що їй дали можливість нести державний прапор України. За словами спортсменки, вона вперше потрапила на церемонію закриття Ігор.

«Це вже мої четверті Олімпійські ігри. Я вперше потрапляю на церемонію закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим», – зазначила чемпіонка світу.

Парад спортсменів організували так, що всі прапороносці пройшли спільним устроєм на самому початку церемонії закриття Олімпійських ігор у Пекіні.

Зазначимо, Україна посіла 25-те місце у медальному заліку Олімпіади-2022. Одну срібну медаль здобув фристайліст Олександр Абраменко.

Джерело: Факти