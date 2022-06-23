Українські АЗС змінили ціни на всі види пального: яка тепер їхня вартість
Мережі змінили вартість бензину, дизеля та автогазу.
Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС є вже звичним явищем. Звідти й підвищення вартості. Утім, протягом останніх днів ситуація почала дещо покращуватися.
Про зміни в цінах на пальне повідомляє Auto.RIA.
Варто зазначити, що в таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.