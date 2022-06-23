Укриття в закладах освіти на Тернопільщині до 1 вересня: що відомо

Укриття для дітей та працівників мають облаштувати у школах та університетах Тернопільщини до першого вересня. Відповідні рекомендації розробила пожежно-рятувальна служба. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

За її словами, навчальні заклади Тернопільщини до першого вересня мають облаштувати укриття. В них має бути освітлення, вода, туалети, вентиляція та крісла, ліжка, вогнегасники та лопати. В сховищах мають бути інструменти для того, щоб можна було вибратися з-під завалів.

У шостій школі Тернополя укриття знаходиться під цокольним приміщенням.

“Ще два приміщення є, то ми за літній період робимо побілку. Освітлення вже проведено, це вогнетривкий провід, інтернет проведений, вентиляція природня”, – каже директор тернопільської школи №6 Олександр Остапчук.

Для того, аби обладнати приміщення відповідно до рекомендацій, каже Олександр Остапчук, потрібно до 200 тисяч гривень, щоб залити рівну підлогу та поштукатурити стіни. Також поставлять пляшки з питною водою та вже замовили біотуалети. Одночасно у цьому приміщенні зможуть заховатися 700 осіб.

Староста Білецької громади Петро Винницький каже, школу в Ігровиці збудували ще до Другої світової війни, тож підвал як укриття використати не зможуть. Поруч є підвали сільської ради, де зможуть зробити сховище. Раніше тут діяв спортзал. “В цьому кабінеті ми плануємо зробити душову кабіну і туалет. Зараз просто питання каналізації постало”, – каже Петро Винницький. Протирадіаційне укриття школи у Великому Глибочку може вмістити приблизно 50 осіб. Про це розповів виконувач обов’язків відділу освіти Білецької громади Петро Бабій. Чоловік каже, що раніше тут був тир.

“Тут є вентиляція, електроенергія, водовідведення, лавки, матраци. В школі 405 дітей. Це приміщення не зможе помістити всіх дітей, але ми думаємо на перспективу відновлювати ще інші укриття, які є на території села”, – розповів Бабій. В укритті є вода та медикаменти. Туалети мають ще відремонтувати. У закладах освіти, які не зможуть підготувати приміщення до початку навчального року, мають проводити уроки дистанційно. Про це розповіла начальниця управління освіти Ольга Хома. “За останньою інформацією, в нас освітній процес орієнтовно розпочнуть 625 закладів освіти. Це від першого ступеня, тобто, початкові школи і заклади перших-третіх ступенів. Ми маємо 40% закладів, де вже готові укриття і орієнтовно 40%, які працюють над тим, щоби освітній процес розпочався в очній формі”, – каже Ольга Хома. Державних коштів, аби облаштувати укриття в закладах освіти немає, каже Ольга Хома. Проте, за її словами, місцева влада може направити на це гроші, які були передбачені на ремонти освітніх закладів. Суспільне