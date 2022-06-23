На Тернопільщині лікують за допомогою коней

В Борщівській громаді, що на Тернопіллі, активно працює кінно-спортивний клуб, який переїхав з міста Кремінна Луганської області. Та зараз там розпочали заняття із іпотерапії.

Іпотерапія – це популярне в наш час лікування за допомогою коней. Про неї відомо ще з часів Гіппократа, який стверджував, що поранені і хворі скоріше йдуть на поправку, коли їздять верхи, а меланхоліки перестають мати темні думки.

Підтверджують це і медики, адже під час катання верхи в організмі виробляється велика доза ендорфіну, гормону щастя, а також працюють усі групи м’язів, розподіляючи навантаження рівномірно на все тіло, що не можливо на жодному тренажері. Їзда верхи позитивно впливає на весь організм, нормалізує діяльність нервової, серцево-судинної і травної систем, підвищує імунні реакції.

Займатися тут можуть і дорослі, і діти, адже в кінно-спортивному клубі працює дипломований іпотерапевт – реабілітолог Костянтин Полторацький, який отримав міжнародну кваліфікацію у канадських спеціалістів.

«Заняття з іпотерапії проводяться переважно з допомогою дуже ласкавого і спокійного коня Козака, якого навчали спеціально для занять з іпотерапїї. Костянтин і Козак допомогли багатьом дітям в Луганській області, про що свідчать численні позитивні відгуки батьків, а також медична документація», — розповідають у Борщівській міській раді.

Наразі кінно-спортивний клуб повністю готовий проводити заняття з іпотерапії для дітей, що того потребують за медичними показниками, а також для усіх охочих, хто хоче зміцнити нервову систему, імунітет та стійкість до стресу.

Заняття будуть проводитись в кінно-спортивному комплексі за адресою: село Вовківці, вул. Колонія, 1, контактний телефон: 0681281997 Костянтин Полторацький.