Вам здається, що ви знаєте Тернопіль досконало і Вас нічого вже не може здивувати?

Тоді відвідайте Архикатедральний Собор НЗПБ – Тернопіль.⛪

Таємниці Тернополя знаходяться у його підземних ходах.🕯️ Екскурсія Катедрою дозволить доторкнутись до перших сторінок історії міста, а спуск у крипту собору відкриє для Вас досі невідомий світ цієї споруди.📜 Також Ви зможете піднятися на дзвіницю храму та роздивитися усе Старе місто із висоти.🌤️

Збірна екскурсія Катедрою відбудеться у неділю – 16 червня.🗓️Зареєструватись ви можете у ТІЦ \ Туристично-Інформаційний центр м.Тернополя за адресою вул. Грушевського, 2, або за телефоном 0980520720☎️ Вартість 60 грн, тривалість одна година!💰