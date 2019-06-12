Новини Тернополя 

Вам здається, що ви знаєте Тернопіль досконало і Вас нічого вже не може здивувати?

Irena 0 View Прокоментуй!

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Ð¢ÐÐ¦ \ Ð¢ÑÑÐ¸ÑÑÐ¸ÑÐ½Ð¾-ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ð¹ ÑÐµÐ½ÑÑ Ð¼.Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ñ.

Тоді відвідайте Архикатедральний Собор НЗПБ – Тернопіль.

Таємниці Тернополя знаходяться у його підземних ходах.🕯️ Екскурсія Катедрою дозволить доторкнутись до перших сторінок історії міста, а спуск у крипту собору відкриє для Вас досі невідомий світ цієї споруди.📜 Також Ви зможете піднятися на дзвіницю храму та роздивитися усе Старе місто із висоти.🌤️

Збірна екскурсія Катедрою відбудеться у неділю – 16 червня.🗓️Зареєструватись ви можете у ТІЦ \ Туристично-Інформаційний центр м.Тернополя за адресою вул. Грушевського, 2, або за телефоном 0980520720☎️ Вартість 60 грн, тривалість одна година!💰

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *