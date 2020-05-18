В області розпочали роботу 11 агропродовольчих ринків

Працюють вони у Бережанах, Чорткові, Кременці, Борщеві, Бучачі, Підволочиську, Козові, Заліщиках та ще три у Тернополі.

Фахівці Держпродспоживслужби про виявлені порушення щодня повідомляють правоохоронців та представників влади на місцях.

Інспектори Держпродспоживсвлужби зазначають, що чи найбільше порушують покупці, які не дотримуються дистанції, не бачать розмежувальних ліній або неправильно використовують маски.

Робота ринків, що реалізують продовольчу групу товарів щодо виконання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря №14 від 27.04.2020р. «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках» знаходиться на постійному контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.