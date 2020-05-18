На Тернопільщині що не аварія, то за участю мотоциклістів

Статистика за два вихідних дні чітко попереджає: на дорогах області активізувалися мотоциклісти. Дійсно, за два минулих дні сталось три дорожньо-транспортні пригоди.

Всі аварії відбулись за участі водіїв двоколісних механічних транспортних засобів. У всіх ДТП постраждали чоловіки віком від 22-ох до 35-ти років, які керували тими «залізними конями». Перша аварія сталась в суботу у с. Ступки Тернопільського району, де травмувався мотоцикліст з м. Хмельницького. Дві наступні стались у неділю: одна в Кременецькому районі, де чоловік ледь не скрутив собі в’язи, врізавшись у дерево, інша – в Тернополі, коли не розминулись автомобіль та мотоцикл.