Понад 50 тисяч гривень втратила жителька Тернопільщини після розмови з псевдобанкіром

До співробітників поліції звернулася жителька одного з міст Кременецького району 1958 року народження із повідомленням про шахрайство.



Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником з банківської установи.



Під час розмови співрозмовник повідомив, що з її кредитної картки нібито намагаються незаконно зняти кошти.



Аби «убезпечити» гроші, він увійшов у довіру до потерпілої та переконав її виконати низку дій через мобільний додаток он-лайн банкінгу.



Діючи за вказівками невідомого, жінка здійснила два перекази коштів на невідомий рахунок: 29 929 гривень та 20 600 гривень.



Загальна сума збитків становить 50 529 гривень.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.



Поліцейські вкотре наголошують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою терміново переказати кошти на «безпечний рахунок», не просять повідомляти конфіденційні дані картки, коди з SMS чи виконувати фінансові операції під диктовку. У разі таких дзвінків слід негайно припинити розмову та самостійно зателефонувати на офіційний номер банківської установи.



Якщо ви стали жертвою шахраїв, одразу звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





Поділіться:









