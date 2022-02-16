В тернопільських навчальних закладах відбудуться навчання з екстреної евакуації

У школах і дитсадках Тернополя проведуть спеціальні навчання для вдосконалення практичних навичок з екстреної евакуації. Відбудуться вони 17 лютого.

«Враховуючи загрозу російської агресії, ми готуємо наше місто та населення, незалежно від віку, до життя в можливих умовах надзвичайної ситуації або в можливих умовах російської агресії. І вже в четвер, 17 лютого, у всіх дошкільних навчальних закладах і школах громади відбудуться навчання з питань евакуації дітей у випадку надзвичайної ситуації. Їхня мета – відпрацювання злагодженості дій, щоб бути готовими до можливих негативних сценаріїв. Окрім цього, 17 лютого також відбудеться нарада з усіма керівниками об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), після чого керівники ОСББ пройдуть навчання і підготовку щодо інформування мешканців як вести себе в умовах надзвичайної ситуації, як користуватися планом-евакуації, куди потрібно виходити для евакуації тощо», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.