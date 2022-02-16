На Тернопільщині більшість безробітних – жителі сільської місцевості

Загалом упродовж січня 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 10,9 тис. осіб, з них 10,4 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій праці.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 10 безробітних; найбільше на Монастирищині та Підгаєччині – 37, на Гусятинщині – 30.

Проте, за сприяння служби зайнятості, за січень 2022 року 280 краян все ж змогли знайти місця праці, з них 9 безробітних – уклали контракти на проходження військової служби (у тому числі 7 учасників АТО).

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 68 осіб, після їх завершення 2 – працевлаштовані на постійні місця праці. Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 52 безробітних. 4 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання.

На 1 лютого 2022 року 9,5 тис. безробітних продовжували пошук роботи за допомогою служби зайнятості Тернопільщини. Із них 52,2% – жінки, 26,1% – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, 26,2% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Більшість безробітних – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин; найпростіших професій та законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери.