Вбивство Ірини Мукоїди: підозрюваного Василя Гнатюка з купою болячок випустили із СІЗО

Адвокат обвинуваченого повідомив «20 хвилин», що рішення про зміну запобіжного заходу на домашній арешт ухвалив 14 серпня Кременецький райсуд. Там у липні 2024 року — через сім років від дня загибелі випускниці із Вишнівця, почали розгляд справи спочатку.

Василь Гнатюк, якого звинувачують у вбивстві та зґвалтуванні в неприродній спосіб випускниці з Вишнівця Іринки Мукоїди, вийшов із СІЗО — відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, дізналися 14 серпня «20 хвилин».

Один з адвокатів обвинуваченого Андрій Русин повідомив, змінив міру запобіжного заходу його підзахисному Кременецький райсуд.

Вже вдома, почувається погано

— Міру запобіжного заходу із тримання під вартою змінили сьогодні, 14 серпня, на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю, — повідомив «20 хвилин» Андрій Русин. — Сім років і один місяць Василь, на думку сторони захисту, утримувався під вартою безпідставно. Правова колізія триває. Весь цей час не може прокуратура довести, що саме Василь Гнатюк вчинив цей злочин.

За словами адвоката, Василь Гнатюк вже вдома. У нього погіршився стан здоров’я через проблеми із системою травлення. Почувається він вкрай погано, запевнив адвокат.

Розгляд справи почали спочатку на початку липня — тепер у Кременецькому районному суді, підтвердив Андрій Русин. Зараз справа на етапі дослідження доказів. Наступне засідання призначене на 5 вересня.

— Прокуратура подала на продовження тримання під вартою, сторона захисту заперечила, ми навели аргументи, що ризики відсутні, а тривалість тримання 7 років і 1 місяць під вартою — це рекорд для України, — каже Андрій Русин. — Це було однією з підстав для зміни запобіжного заходу.

Як повідомили «20 хвилин» у прокуратурі, це рішення суду не оскаржується, згідно з КПК.

Підозри ґрунтовні — поліція

Сім років з дня смерті випускниці із Вишнівця Іринки Мукоїди, нагадаємо, минули у червні, і тоді ця справа набула резонансу не лише на Тернопільщині, а й в Україні. Люди вимагали у поліції негайно знайти і покарати вбивцю та гвалтівника Іринки, а коли неповнолітнього підозрюваного затримали, і поліція запевняла, що мають грунтовні підозри щодо його причетності до скоєння злочинів, на Тернопільщині почались акції протестів. Одні вимагали найсуворіше покарати вбивцю, інші мітингували, бо були переконані, що поліція затримала зовсім не того…

Вироку тому, хто убив і зґвалтував в неприродній спосіб дівчину, немає досі. Більше того, як дізнались «20 хвилин», розгляд справи у суді почали спочатку.

Підозрюваний у злочинах Василь Гнатюк весь цей час перебував у СІЗО. Адвокати безліч разів намагались оскаржити міру запобіжного заходу, аби Василь Гнатюк вийшов під домашній арешт, але суд щоразу залишав його під вартою. Тепер, навіть якщо його за інкримінованими статтями засудять до максимального терміну покарання, половину строку він фактично вже відсидів.

Справу «закрили»

Тіло випускниці Іринки Мукоїди зі слідами насильницької смерті, нагадаємо, виявили зранку 26 червня 2017 р. на узбіччі траси у смт. Вишнівець тоді Збаразького району. Підозрюваного, Василя Гнатюка, затримали через тиждень після убивства. Йому інкримінують, окрім убивства, зґвалтування в неприродний спосіб. Приблизно півроку тривало слідство, після чого справу передали до суду.

Підготовчі засідання відбувались в Тернопільському міськрайсуді, де, окрім іншого, обрали присяжних. Згодом перенесли розгляд до Чорткова, так вирішила колегія апеляційного суду. Окрім того, справу «закрили» і доступу до неї, окрім учасників процесу, ніхто, в тому числі і журналісти, — не мають.

— Відповідно до ст. 27 КПК України, справа слухається у закритому режимі, тобто в присутності лише учасників кримінального провадження, оскільки обвинуваченим є неповнолітній і обвинувачення стосується злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, — повідомили у прес-службі Тернопільського апеляційного суду.

Чому змінювали суди?

Тоді ще 16-річного Василя Гнатюка звинуватили в особливо тяжких злочинах: за п. 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) та ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки). Відповідно до ст. 12 КК України, це є особливо тяжкими злочинами, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.

У Василя, нагадаємо, було троє адвокатів. Розгляд справи не раз «пригальмовувався», адже двоє з трьох з початку війни з рф були призвані у лави ЗСУ. Ще один безпричинно не з’являвся на виклики суду, за що за ініціативи прокурора був притягнутий до дисциплінарної відповідальності — позбавлений права займатися адвокатською діяльністю на рік. Один із захисників вже демобілізований і повернувся у справу.

Як вже повідомляли «20 хвилин», розгляд справи, яку колегія суддів і суд присяжних слухали вже понад шість років, міг розпочатись спочатку. Причина — одна з двох суддів, які входили до колегії, що слухала справу, померла. Жінка 29 жовтня 2023 року потрапила в ДТП разом із сином-адвокатом, який був за кермом. 6 листопада у лікарні суддя померла.

Журналісти «20 хвилин» проаналізували справу Василя Гнатюка у Судовому реєстрі і побачили, що найгірший прогноз справдився, і розгляд таки почали спочатку. А це означає, що її слухання ще може розтягнутись на роки.

У прокуратурі «20 хвилин» підтвердили інформацію, що слухання справи розпочали по новому.