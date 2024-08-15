Лемківська киселиця з Тернопільщини може стати одним з об’єктів нематеріальної культурної спадщини

Обласний перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини, а, відтак – і Національний, незабаром може поповнитися ще одним самобутнім елементом з Тернопільщини, а саме — лемківською киселицею.

14 серпня на Тернопільщині відбулася процедура фото та відеофіксації процесу її приготування, як один з обов’язкових етапів інвентаризації об’єкту нематеріальної культурної спадщини.

“Це лемківська прадавня страва. Культура споживання вівсяного киселю своїм корінням сягає дохристиянських часів та є реліктом давньоукраїнської їжі Київської Русі. Киселиця була поширеною на всій території Лемківщини, а найбільше – в Центральній та Східній її частинах. Вона залишається символом гастрономічної культурної спадщини лемків”, – розповідає директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк.

Сьогодні нематеріальна культурна спадщина є важливою складовою міжнародного іміджу України. Вона відображає регіональну, локальну та культурну ідентичність, що сприяє розвитку туризму та міжнародному визнанню країни.

До слова, Національний перелік нематеріальної культурної спадщини вже налічує 93 елементи, 2 з них – з Тернопільщини.