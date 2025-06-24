У Тернополі з’явився ще один автомобіль для безкоштовних перевезень людей з інвалідністю

У місті починає працювати ще одне «соціальне таксі» — спеціалізований автомобіль для перевезення осіб із порушеннями опорно-рухового апарату. Новий транспорт призначений для безоплатного підвезення людей, які пересуваються на візках, за допомогою милиць, палиць або ходунків, до медичних установ, соціальних служб та інших необхідних об’єктів.

Перед початком роботи авто освятив священник, благословивши його на добру справу для громади.

📅 Скористатися послугою можна за попереднім записом — не пізніше ніж за три дні до поїздки.

📞 Телефони для замовлення: (067) 461-10-75, (0352) 23-56-68.

ℹ️ Спецавтомобіль Mercedes-Benz Sprinter переданий Тернополю як гуманітарна допомога в межах проєкту GIZ «Удосконалення цивільного захисту в муніципальному партнерстві з Україною». Ініціатива стала можливою завдяки партнерству з німецьким містом Ізерлон.