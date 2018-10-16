Отець Роман Демуш: “Шукайте способи, щоби уможливити зустріч з Живим Богом для молоді”

Священики мають шукати різні способи, щоби уможливити зустріч з Живим Богом для молоді. Про це заявив священик Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Роман Демуш під час виступу на ІІ Форумі мігрантів УГКЦ Центральної та Західної Європи, присвяченому молоді, який ПМВ проводив у Римі.

Говорячи про те, якою є сучасна молодь, о. Роман відзначив, що їй притаманна «іншість», яка полягає в іншому способі думання, в іншому сприйнятті, навіть сприйнятті Бога. І цю іншість, відзначив священик, потрібно врахувати і прийняти.

«Попри всю іншість, є Той, Хто є незмінний. Хто вчора, сьогодні і навіки той самий. Отож, якщо ми говоримо про душпастирство молоді в період глобальної міграції, мусимо збагнути, що молодь шукає Бога. Пошук Бога – це природнє прагнення кожної людини», – підкреслив отець Роман.

Він наголосив, що церковна спільнота як така мусить бути простором і нагодою зустріти Живого Бога. «Це ідентичність і автентичність Церкви», – додав душпастир.

Розповідаючи про метод пасторальної діяльності у душпастирстві молоді, отець Роман підкреслив, що тут немає шаблонів і універсальних рецептів. «Шукайте способи, щоби уможливити зустріч з Живим Богом для молоді. Казав святий Іван Боско: «Любіть те, що любить молодь. І молодь полюбить те, що ви хочете їй сказати». Спорт, театр, музика – це інструменти комунікації, виховання, через які мусимо донести правдиві цінності і привести до зустрічі з Живим Богом, Живим Христом», – наголосив душпастир.

Священик зазначив, що молодь має стати пріоритетом служіння Церкви. Адже це не майбутнє, а сучасне. І їй потрібно дати простір для реалізації її завдань у Церкві.

«Ми сьогодні говоримо про проблему віри в молодих людей. Можливо, їм бракує живих старших свідків, свідчень своїх батьків. Тож найважливіше – це бути з ними, бути поруч. І свідчити», – зазначив о. Роман.

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