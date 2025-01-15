У Тернополі встановлять нові камери відеоспостереження

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради виділено кошти на реалізацію проєкту «Безпечний двір».

Згідно з рішенням, з бюджету Тернопільської міської територіальної громади передбачено фінансову підтримку на загальну суму понад 4 млн грн, які будуть спрямовані на:

придбання камер відеоспостереження у рамках проєкту «Безпечний двір»;

для придбання камер відеоспостереження для влаштування на дорогах;

оплату послуг зі встановлення камер відеоспостереження у рамках проєкту «Безпечний двір»;

для забезпечення доступу до мережі Інтернет, моніторинг та підтримка централізованої системи відеоспостереження громади.

Реалізація цього проєкту дозволить посилити безпеку у дворах житлових будинків та доріг міста, покращити оперативність реагування на надзвичайні ситуації та створити комфортніші умови для жителів міста.