Реклама тютюну, алкоголю та дискримінаційні вакансії: за що штрафували на Тернопільщині

У Тернопільській області за дев’ять місяців 2026 року виявили 125 порушень законодавства про рекламу. За результатами перевірок винесли 133 рішення та постанови про накладення штрафів на загальну суму 587 645 гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Упродовж січня–вересня фахівці дослідили 700 рекламоносіїв. Серед виявлених порушень — реклама тютюнових виробів і нікотиновмісної продукції, неналежна реклама алкоголю, відсутність інформації про терміни дії знижок, використання недержавної мови та дискримінаційні вимоги у вакансіях.

Також фахівці зафіксували невиконання рішень про заборону розповсюдження реклами. Окрім цього, ухвалили 25 рішень про зупинення розповсюдження реклами тютюнових виробів.

Окремо Держпродспоживслужба перевіряла дотримання антитютюнового законодавства. За дев’ять місяців опрацювали 13 скарг і провели дев’ять позапланових заходів державного нагляду. Порушення встановили у семи суб’єктів господарювання.

За результатами цих заходів винесли 11 постанов про накладення стягнень на загальну суму 118 тисяч гривень.

Серед порушень — куріння кальянів та електронних сигарет у закладах ресторанного господарства, реклама і стимулювання продажу тютюнових виробів, розміщення їхніх зображень у меню, а також відсутність наочної інформації про заборону куріння.

Повідомити про порушення рекламного чи антитютюнового законодавства можна до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за адресою: Тернопіль, вул. Микулинецька, 20. Телефон: (0352) 52-16-65, електронна пошта: info@dpss-te.gov.ua.

Подати електронне звернення можна за посиланням: https://dpss-te.gov.ua/request/request.