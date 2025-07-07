Волонтер з Тернопільщини Олексій Єлхін допоміг у закупівлі реагентів для виготовлення маскувальних завіс

Волонтер з Тернополя, екс-силовик Олексій Єлхіндолучився до збору на закупівлю реагентів для виготовлення димових шашок для ЗСУ, які часто використовують для евакуації поранених.

За повідомленням військовослужбовців, які воюють на Донецькому напрямку, колишній співробітник СБУ на пенсії, а нині волонтер Олексій Єлхін відгукнувся на прохання долучитися до збору на виробництвомаскувальних завіс для ЗСУ.

“Дуже вдячна колишньому співробітнику СБУ, пану Олексію Єлхіну з Тернопільщини, який нині на пенсії та займається волонтерством. Після публікації цього поста він зв’язався зі мною через знайомого поліцейського та запропонував свою допомогу”.

Олексій Єлхін відгукнувся на моє прохання і допомігволонтерському виробництву “Залізна сотня” у закупівліреагентів для виготовлення маскувальних димових завіс, які зараз активно використовуються бойовимипідрозділами ЗСУ. Вироблені димові шашки будутьпередані моїй бригаді!” – написала військовослужбовецьЗСУ на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, волонтер з Тернопільщини Олексій Єлхін, подав родинну колекцію старовинних ікон, задлядопомоги фронту.