Претендент з корупційним шлейфом: Труш хоче стати проректором Львівського медуніверситету

Колишній очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш подав декларацію як кандидат на посаду проректора з адміністративно-господарської роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Відповідний документ з’явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 червня 2025 року.

У коментарі виданню ZAXID.NET Володимир Труш підтвердив цю інформацію, однак пообіцяв розповісти більше лише під час особистої зустрічі у Львові.

Нагадаємо, після звільнення з посади начальника Тернопільської ОВА в грудні 2023 року (згідно з поданою ним заявою), Труш працював викладачем кафедри фінансів у Західноукраїнському національному університеті. Зокрема, викладав курс «Публічні закупівлі» для студентів 5 курсу.

Посада, на яку претендує ексчиновник, вакантна з лютого 2025 року після звільнення Олени Шеваги. Ректор ЛНМУ Орест Чемерис не прокоментував ситуацію — на момент публікації він не відповів на звернення журналістів.

📌 Довідка:

Володимир Труш — колишній депутат облради від «Слуги народу», очолював Тернопільську ОДА (згодом ОВА) з березня 2020 року. Його призначення припало на початок пандемії Covid-19 — в розпал протестів мешканців області проти розміщення евакуйованих з Уханя українців у санаторії Микулинців.

У 2023 році фігурантами корупційної справи НАБУ та САП стали двоє його заступників та голова облради Михайло Головко. Володимир Труш проходив у справі як свідок, свою причетність до вимагання хабаря у 2,4 млн грн заперечив.

У липні 2024 року депутати Тернопільської обласної ради позбавили Труша мандата.