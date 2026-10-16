«Виходь звідси»: чому покупці скаржаться на власницю магазину в тернопільських «Подолянах»

У Тернополі покупці скаржаться на грубе ставлення власниці магазину одягу в торговельному центрі «Подоляни». За словами відвідувачок, їм не дозволяли фотографувати речі, забирали товар із рук і просили залишити магазин, коли ті хотіли лише приміряти одяг або обдумати покупку.

Про ці випадки розповіли у телевізійному сюжеті 1+1. Одна з покупчинь, Христина, яка родом із Тернополя, а нині живе у Варшаві, прийшла до магазину подивитися сумку, яка їй сподобалася.

За її словами, вона хотіла сфотографувати сумку, щоб пізніше оцінити, як та пасує до її образу. Однак продавчиня, як стверджує Христина, заборонила фотографувати, забрала сумку з її рук і не дозволила далі оглядати товар. Жінка каже, що була готова придбати сумку, але їй запропонували покинути магазин.

Ще одна відвідувачка розповіла в соцмережах, що прийшла до крамниці, аби приміряти куртку. Коли вона запитала про менший розмір, продавчиня нібито уточнила, чи має та намір купувати одяг, чи лише приміряти. На відповідь, що покупчиня хоче спочатку приміряти річ, а потім вирішити, чи купувати її, жінка, за словами авторки допису, відповіла: «Тоді приходь, коли будеш купляти і виходь звідси».

Під дописом з’явилися й інші коментарі з негативними відгуками про магазин. Одна користувачка стверджує, що їй заборонили фотографуватися у примірочній, щоб порадитися з чоловіком. Інша розповіла, що після відмови одразу купувати пальто продавчиня нібито наздогнала її та маму й заявила, що більше нічого їм не продасть.

Скарги на ставлення до покупців, як зазначають у сюжеті, є також у відгуках Google.

Журналісти намагалися зв’язатися з власницею магазину телефоном, однак вона не відповіла. На момент підготовки сюжету сторінки магазину та власниці в соціальних мережах були закриті. До адміністрації торговельного центру «Подоляни» також звернулися по коментар, але відповіді не отримали.

Що кажуть про права покупців

Адвокат Віталій Федірко пояснив, що законодавство передбачає право споживачів на належну якість продукції та торговельного обслуговування.

Якщо покупець вважає, що його права порушили, він може звернутися до Держпродспоживслужби. За словами адвоката, у межах своїх повноважень служба може перевірити обставини звернення та за наявності підстав вжити відповідних заходів. Також можна подати скаргу адміністрації торговельного центру.

Водночас твердження окремих користувачів соцмереж про можливе відмивання грошей через магазин не підтверджені наведеними у сюжеті доказами. Адвокат зазначив, що встановлювати наявність ознак злочину мають правоохоронні органи.

Історія з тернопільським магазином знову привернула увагу до культури спілкування з покупцями. Водночас для повного з’ясування ситуації важливо почути позицію власниці магазину та адміністрації торговельного центру.