Квартира матері, автомийка та кошти на рахунку: чим завершилася справа Головка про декларації

Верховний Суд залишив без змін рішення про закриття кримінального провадження щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого обвинувачували у недостовірному декларуванні. Касаційний кримінальний суд ухвалив відповідне рішення 1 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє видання «Слово і діло».

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав Михайла Головка винуватим у недостовірному декларуванні. Однак Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок і закрила кримінальне провадження через встановлення відсутності події кримінального правопорушення.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржив це рішення у Верховному Суді. Проте Касаційний кримінальний суд залишив касаційну скаргу без задоволення.

«Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 26 січня 2026 року щодо (Головка — ред.) залишити без зміни, а касаційну скаргу прокурора — без задоволення», — йдеться в рішенні суду.

Що відомо про справу Михайла Головка

У лютому 2025 року НАБУ і САП повідомили Михайлу Головку про підозру в недостовірному декларуванні.

За версією слідства, у деклараціях за 2022–2023 роки він не зазначив інформацію про майно та кошти. Зокрема, йшлося про квартиру площею 201,9 квадратного метра, яка належить його матері та якою, за даними слідства, користувалися Головко і члени його сім’ї. Також у деклараціях, за версією обвинувачення, не було зазначено нежитлові приміщення — паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам сім’ї, — і кошти на банківському рахунку.

22 жовтня 2025 року ВАКС визнав Головка винуватим у недостовірному декларуванні та призначив йому штраф у розмірі 68 тисяч гривень із позбавленням права обіймати публічні посади. Однак 26 січня 2026 року Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок і закрила провадження. Тепер Верховний Суд залишив це рішення без змін.