Понад 2 мільйони канадських доларів допомоги для ЗСУ: засновника волонтерської ініціативи RIY Vancouver Олександра Воробця відзначили нагородами

Засновника міжнародної волонтерської ініціативи RIY Vancouver – #SaveUkrainianSoldier Олександра Воробця відзначили нагрудним знаком «За значний особистий внесок у підтримку і розвиток волонтерського руху» та почесними відзнаками Тернопільської обласної ради. Нагороди від його імені отримав волонтер із Шумська Віктор Подолянюк, який також долучений до діяльності ініціативи.

За дорученням голови Тернопільської обласної ради Богдана Бутковського відзнаки вручив депутат обласної ради Михайло Тимошик.

Олександр Воробець — тернополянин, колишній військовий медик і один із засновників міжнародної волонтерської ініціативи RIY Vancouver – #SaveUkrainianSoldier. Організацію створили в Канаді в лютому 2022 року разом із канадським лікарем Віталієм Кубацьким.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда допомагає українським військовим. Волонтери передають на фронт засоби тактичної медицини, безпілотники, автомобілі та необхідне спорядження. За чотири роки загальна вартість наданої допомоги перевищила 2 мільйони канадських доларів.

Ініціатива RIY Vancouver – #SaveUkrainianSoldier об’єднує українців і небайдужих людей за кордоном навколо підтримки Сил оборони України. Зокрема, команда організовує благодійні заходи та збори, щоб забезпечувати військових необхідним обладнанням і транспортом.

Один із таких заходів відбувся в Абботсфорді, у канадській провінції Британська Колумбія, де українська громада відзначала День Незалежності України. За інформацією Олександра Воробця, під час святкування збирали кошти на черговий медевакуаційний автомобіль для евакуації поранених українських захисників.

Діяльність волонтерської ініціативи раніше відзначали Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ України, Православна Церква України й командування військових частин.

Депутат Тернопільської обласної ради Михайло Тимошик подякував Олександру Воробцю та його команді за волонтерську роботу й підтримку українських військових.

«Волонтерська праця – це важливий внесок у підтримку наших захисників. Приємно, що роботу Олександра Воробця та всієї команди відзначили нагородами обласної ради. Дякуємо їм за небайдужість і допомогу українським військовим», – зазначив Михайло Тимошик.